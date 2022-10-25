Череповецкая «Северсталь» уступила «Адмиралу» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

25.10.2022 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» в серии послематчевых буллитов во Владивостоке уступила местному «Адмиралу» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, 1:1. На гол Либера Шулака во втором периоде, череповчане ответили шайбой Игоря Гераськина с передачи Макара Хабарова в третьем. А в серии послематчевых буллитов всё тот же Шулак принес хозяевам победу со счётом 2:1, выполнив победный бросок.

«Как и предполагалось, на Дальнем Востоке игры всегда тяжёлые, вязкие. Первый период „вкатывались“, хотя играли неплохо. Были в зоне моменты, в большинстве должны были забивать. Во втором периоде пропустили контратаку, и весь третий период пытались отыграться. Хорошо, что получилось. На буллитах они были сильнее, забили два. Конечно, нужно было брать два очка. Как получилось, так и получилось. Мой гол? На ходу как-то всё получилось. Решил попробовать. Тем более, мы проигрывали. Нужно было рисковать», — отметил после игры автор единственного гола «Северстали» в этом матче Игорь Гераськин.

Следующий матч «Северсталь» проведёт 27 октября, в Хабаровске, против «Амура».

Тэги: хоккей

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