В Вологде пьяный пенсионер ударил женщину тростью по голове

В Вологде суд привлёк 85-летнего местного жителя к административной ответственности за побои.

Установлено, что инцидент произошёл на детской площадке на улице Кирова вечером 12 августа. 60-летняя потерпевшая гуляла там с внучкой.

«На скамейке ранее не знакомый им 85-летний мужчина в одиночестве распивал спиртные напитки, вскоре он уснул. Когда проснулся, то начал что-то говорить про политику, потом внезапно подошел к пенсионерке с ребенком и нанес женщине удар тростью по голове», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина вызвала полицию, а её обидчик ушёл домой. В суде он сказал, что отмечал День физкультурника и ничего не помнит.

В качестве наказания суд оштрафовал пенсионера на 5000 рублей.