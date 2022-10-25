В Вологде пьяный пенсионер ударил женщину тростью по голове

25.10.2022 [Происшествия]

В Вологде суд привлёк 85-летнего местного жителя к административной ответственности за побои.

Установлено, что инцидент произошёл на детской площадке на улице Кирова вечером 12 августа. 60-летняя потерпевшая гуляла там с внучкой.

«На скамейке ранее не знакомый им 85-летний мужчина в одиночестве распивал спиртные напитки, вскоре он уснул. Когда проснулся, то начал что-то говорить про политику, потом внезапно подошел к пенсионерке с ребенком и нанес женщине удар тростью по голове», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина вызвала полицию, а её обидчик ушёл домой. В суде он сказал, что отмечал День физкультурника и ничего не помнит.

В качестве наказания суд оштрафовал пенсионера на 5000 рублей.

Тэги: пенсионер, побои, суд, штраф

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