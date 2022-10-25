Жители Вологодской области делятся фото солнечного затмения в социальных сетях

25 октября жители Вологодской области наблюдали солнечное затмение. На некоторое время Луна закрыла солнце. В Вологодской области, то момент, когда луна максимально закрыла часть Солнца, был виден около 13:30–13:50. В это время Солнце было закрыто на 65%.

После того, как солнечное затмение прошло, вологжане стали делиться фотографиями затмения в социальных сетях. Череповчане наблюдали затмение сквозь облака, а жители Вологды использовали подручные материалы для того, чтобы понаблюдать за явлением.

Жители Великого Устюга смогли сделать фотографии через объектив на короткой выдержке:

Фото Великий Устюг Инфо

Житель Вологды Сергей Городишенин смог сфотографировать затмение через солнечные очки:

А жительница Череповца Ирина Лапшина смогла запечатлеть момент когда Луна закрыла Солнце сквозь облака: