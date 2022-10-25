В Вологодской области создан оперативный штаб по режиму базовой готовности

В Вологодской области создали оперативный штаб по режиму базовой готовности, который возглавил губернатор Олег Кувшинников. Заместителем утвержден и. о. первого замгубернатора Эдуард Зайнак.

Режим базовой готовности введен в Вологодской области и ряде других регионов указом президента с 20 октября.

«Руководители регионов, в которых введен уровень базовой готовности, наделены полномочиями принимать решения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также удовлетворять потребности вооруженных сил, населения. Для этого в Вологодской области создан оперативный штаб. В него вошли и представители силовых структур», — пояснил Олег Кувшинников.

На первом заседании оперштаба 20 октября принято решение о возвращении из воинских частей и учебных центров мобилизованных, имеющих троих детей. Их сегодня вернули в Вологодскую область. Следующее заседание оперштаба пройдет 27 октября.

С 20 октября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действует военное положение. В восьми приграничных регионах введен средний уровень реагирования, в центре и на юге России — уровень повышенной готовности.