Вологжане завоевали серебряные медали Всероссийских соревнований по танцевальному спорту Russian Open Dancesport Championships.
Спортсмены СШОР «Витязь» Даниил Коршунов и Варвара Комарова выступили сразу в трех номинациях. Второе место вологодские танцоры, которые занимаются у тренеров Анны Доватор (Кузьминской) и Андрея Зайцева, завоевали в номинации «Американ Смус». В латиноамериканской программе среди 172 пар они заняли 59-е место, в двоеборье среди 67 пар — 16-е.
Отметим что соревнования прошли в Красногорске с 19 по 23 октября. В них приняли участие почти 4000 участников из 68 регионов страны.
Вологжане завоевали серебряные медали Всероссийских соревнований по танцевальному спорту
Вологжане завоевали серебряные медали Всероссийских соревнований по танцевальному спорту Russian Open Dancesport Championships.
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