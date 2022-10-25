Вологжане завоевали серебряные медали Всероссийских соревнований по танцевальному спорту Russian Open Dancesport Championships.



Спортсмены СШОР «Витязь» Даниил Коршунов и Варвара Комарова выступили сразу в трех номинациях. Второе место вологодские танцоры, которые занимаются у тренеров Анны Доватор (Кузьминской) и Андрея Зайцева, завоевали в номинации «Американ Смус». В латиноамериканской программе среди 172 пар они заняли 59-е место, в двоеборье среди 67 пар — 16-е.



Отметим что соревнования прошли в Красногорске с 19 по 23 октября. В них приняли участие почти 4000 участников из 68 регионов страны.