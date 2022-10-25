День вологодского масла начали отмечать в Вологодской области 25 октября

25.10.2022 [Культура]

День вологодского масла начали отмечать в Вологодской области 25 октября.

– Дата 25 октября выбрана она не случайно – это день рождения Николая Верещагина, основоположника технологии производства масла. Благодаря Николаю Васильевичу наша область прославилась на весь мир. Впервые в промышленных условиях его производство началось в селе Молочное Вологодского района, на заводе семьи Буман, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Напомним, Николай Васильевич Верещагин родился 13 (25) октября 1839 в селе Пертовка Череповецкого уезда Новгородской губернии. Российский общественный деятель, создатель новой отрасли русского народного хозяйства «масло- и сыроделия», инициатор крестьянского «артельного маслоделия», выросшего в крупнейшее кооперативное движение России, старший брат художника Василия Верещагина.

С 1865 года он изучал сыроварение в Швейцарии, Германии, а затем в Дании и Англии. В 1866 году открыл первую в России артельную крестьянскую сыроварню в Тверском уезде, затем еще несколько под Тверью и под Рыбинском, где начали готовить швейцарский и голландский сыры. В следующем десятилетии наладил производство английского сыра чеддер на собственных сыроварнях. Получил за него высшие награды на международных выставках в Великобритании и в России. Освоил выпуск французских сыров и «нормандского масла». Швейцарский сыр готовился под Тверью, голландский — под Рыбинском. В хозяйства Вологодской губернии помог привлечь специалистов по маслоделию и сыроварению из Дании. Способствовал созданию в Вологде высшего учебного заведения — Вологодского молочнохозяйственного института.

Ранее NewsVo рассказывал, что ранее  депутатами регионального парламента был установлен День вологодского кружева. Он отмечается 27 мая.
 

Тэги: вологодское масло, Николай Верещагин, праздник

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