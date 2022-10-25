«Открытие Авто»: в сентябре россияне чаще оформляли кредиты на новые LADA GRANTA и подержанные KIA RIO

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») назвали самые популярные кредитные автомобили в сентябре и за 9 месяцев 2022 года. Чаще всего в обоих периодах россияне оформляли кредиты на отечественные LADA – как при покупке новых машин, так и автомобилей с пробегом. В структуре выдач первого месяца осени 63% составили кредиты на отечественные марки, 15% - на корейские, 11% - на китайские, по 5% - на японские и европейские и менее 1% - на американские. Рейтинг наиболее популярных моделей, покупаемых в кредит в сентябре, возглавили LADA GRANTA по новым и KIA RIO по подержанным машинам.

Согласно статистике «Открытие Авто», за 9 месяцев 2022 года заемщики чаще всего отдавали предпочтение автокредитам на подержанные автомобили (67% выдач по количеству и 53% в денежном эквиваленте), среди которых наибольшей популярностью пользовались марки LADA, KIA, HYUNDAI, TOYOTA и VOLKSWAGEN. При сравнении с выдачами сентября картина по популярным брендам в сегменте авто с пробегом изменилась незначительно: из пятерки лидеров выбыла марка NISSAN, которую заменил бренд VOLKSWAGEN.

В ТОП-5 самых популярных кредитных моделей в сегменте АСП по итогам 3 кварталов вошли HYUNDAI Solaris, KIA Rio, LADA Granta, LADA Vesta и FORD Focus. По итогам сентября рейтинг лидеров в свою очередь составили: KIA Rio, LADA Granta, HYUNDAI Solaris, TOYOTA Camry и LADA Vesta.

Общий тренд сдвига выдач в сторону автокредитов на авто с пробегом (АСП) в 2022 году сохранился на фоне дефицита новых авто и роста цен на них. В первый месяц осени доля выдач на авто с пробегом также оказалась все еще достаточно высока – 61% выдач по количеству и 58% в денежном эквиваленте. При этом некоторое снижение доли выданных в сегменте АСП кредитов объясняется влиянием возобновленной госпрограммы льготного автокредитования, подтолкнувшей спрос на новые отечественные автомобили. В сентябре 60% автокредитов на новые автомобили в банке было оформлено с учетом льготного субсидирования по программе. С недавнего времени на нее могут рассчитывать еще и покупатели двух начальных комплектации кроссовера Haval Jolion.

В сегменте новых авто ТОП-5 брендов по продажам в кредит составили: LADA, HYUNDAI, KIA, RENAULT и SKODA по итогам 9 месяцев и LADA, KIA, HYUNDAI, HAVAL и CHERY уже по итогам сентября. В пятерку самых популярных кредитных моделей среди новых вошли: LADA Granta, HYUNDAI Creta, HYUNDAI Solaris, KIA RIO и LADA Vesta по итогам 9 месяцев и LADA Granta, LADA Niva, HAVAL Jolion, LADA Niva (4x4) и HYUNDAI Сreta.

Картина в целом вполне очевидна. Марка Lada традиционно остается лидером продаж среди новых автомобилей: ее доля рынке второй месяц подряд продолжает оставаться выше 40%. Это более чем пятикратное превосходство над любым из конкурентов. Благодаря автомобилям в упрощенных комплектациях у завода была возможность значительно увеличить объемы производства. При этом наибольшую долю продаж бренду из Тольятти по-прежнему обеспечивает одна единственная модель – Lada Granta.

Продолжают наращивать долю рынка и представители китайского автопрома. В тройке лидеров прочно закрепились Chery, Haval и Geely. Причем бестселлер марки Haval – кроссовер Jolion - в сентябре впервые оказался в тройке моделей лидеров рынка. Если темпы продаж «чайна-марок» не будут подать, то по итогам текущего года есть шанс, что впервые в истории сразу три китайских бренда могут оказаться в топ-10 лучших в России. Согласно статистике «Открытие Авто», по итогам 9 месяцев 2022 года эта тройка уже в топ-10 популярных марок, на которые заемщики чаще всего берут кредиты, а уже в сентябре Haval и Сhery плотно закрепились в пятерке. Что касается доли продаж на авторынке всех китайских брендов, то за три квартала она достигла 14,1%. Это почти в вдвое выше, чем год назад.

На фоне успехов Lada и ведущих «китайцев» особенно хорошо заметно сжатие нашего рынка в сегменте корейских марок. Тем не менее по итогам трех кварталов «корейцы» еще сохраняют за собой значительную долю рынка в 21,3% за счет масштабных продаж первых трех месяцев. В кредитных выдачах «Открытие Авто» за 9 месяцев и сентябрь они пока неизменно в тройке лидеров.

За 9 месяцев текущего года в структуре выдач автокредитов банка 35% пришлось на корейские бренды, 26% - на отечественные, 18% - на европейские, 12% - на китайские, 9% - на японские и менее 1% - на американские. В сентябре картина значительно поменялась с учетом текущий реалий авторынка: 63% выдач составили кредиты на отечественные марки, 15% - на корейские, 11% - на китайские, по 5% - на японские и европейские и менее 1% на американские.

«Октябрь 2022 года может стать для авторитейла столь же сложным, какими были весенние месяцы. Помимо неопределенности в части геополитики, целый ряд клиентов отложили планируемые сделки по покупке машин на фоне геополитической напряженности, а банки продолжат следовать достаточно консервативной скоринговой политике при выдаче займов. Все это скорее всего приведет к некоторому снижению выдач автокредитов, которое мы прогнозируем в октябре на уровне 15% по рынку в сравнении с показателями сентября. Глубину падения при этом сгладит государственная программа льготного автокредитования, спрос на которую держится на неизменно высоком уровне», - отметили в пресс-службе «Открытие Авто».

«Открытие Авто» - блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).