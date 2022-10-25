В сети появилось видео, как подростки жестоко избивают девушку в Череповце

25.10.2022 [Общество]

Телеграмм-канал  «Топор 18+» разместил жестокое видео расправы малолетних девушек над своей знакомой. Администрация канала утверждает, что дело происходит в Череповце. На видео толпа подростков, которой заправляет одна из девушек лет 15–16, подозревают девочку в черной футболке в краже электронной сигареты. За это ее бьют. Девушку, которую подозревают в краже, избивают по лицу и голове, все это сопровождается матерной речью. 

Вокруг стоят другие подростки. В том числе и мальчики. Но ни один из них не заступился за жертву. В итоге все заканчивается тем, что жертва от очередного удара ударяется головой об угол.

В УМВД России по Вологодской области пояснили, что видео, которое стало распространяться по сетям, было снято еще в марте этого года. 

Так, 29 марта этого года во второй отдел полиции города Череповец поступило сообщение о причинении побоев несовершеннолетней местной жительнице 2009 года рождения в подъезде одного из домов на улице Беляева.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения проверки установлено, что побои были причинены несовершенной 2008 г. р. Так как, причинившая побои не достигла возраста для привлечения к уголовной ответственности, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы проверки в отношении злоумышленницы и ее родителей 26.04.2022 г. направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии г. Череповца для принятия мер общественного воздействия в соответствии с ФЗ № 120-1999 г».

В итоге юная череповчанка, причинившая побои, была поставлена на профилактический учет в ОПДН УМВД России по г. Череповцу.

Тэги: сложные подростки, жестокость

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