В Вологде зарегистрировали первых «цифровых» детей

В рамках суперсервиса «Рождение ребенка» на госуслугах в Вологодской области впервые зарегистрировали двух малышей. «Цифровыми» малышами стали Добрыня и Елизавета из Череповца.

Зарегистрировали их 21 и 24 октября этого года.

«Сервис делает удобным получение госуслуг для молодых родителей. С его помощью рождение можно зарегистрировать дистанционно, а свидетельство — получить позже или не получать совсем. При этом в личном кабинете на госуслугах будут храниться сведения о ребенке. В рамках суперсервиса для новорожденных оформляется цифровой полис ОМС. А в конце 2022 года на госуслугах появится возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства или по месту пребывания полностью в электронном виде», — комментирует на своей странице в ВКонтакте начальник Управления записи актов гражданского состояния Вологодской области Сергей Костоусов.

Для того, чтобы оформить регистрацию рождения на госуслугах, при рождении ребенка в роддоме нужно дать согласие на оформление электронного медицинского документа о рождении. После получения уведомления заполнить заявление, указав имя ребенка. Если ребенок родился в браке, отец должен согласовать на «госуслугах» имя ребенка. Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступивших данных оформит запись акта о рождении ребенка. В личный кабинет поступит уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении. Если мама при заполнении заявления выбрала получение свидетельства о рождении на бумаге, после регистрации ей будет предложено выбрать время, удобное для получения документа.