Банк «Открытие»: россияне стали реже пользоваться наличными деньгами в последние месяцы

25.10.2022 [Экономика]

Две трети россиян почти не пользуются наличными и активно расплачиваются банковскими картами. При этом большинство не готовы использовать в расчетах криптовалюту и не считают карты китайской платежной системы Union Pay хорошей заменой картам международных платежных систем Visa и Mastercard. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

Несмотря на общую неопределенность, число россиян, которые предпочитают пользоваться безналичными расчетами, продолжает расти. 24% опрошенных заявили, что в последние месяцы перешли на безналичные расчеты и стали реже пользоваться наличными деньгами. Еще 41% опрошенных почти не пользовались наличными раньше и продолжают мало пользоваться сейчас. 26%, напротив, активно использовали наличные деньги и ранее и продолжают делать это. Лишь 9% в последние месяцы наоборот стали снимать наличные деньги в банках чаще (на Северном Кавказе 21%, на Урале 3%).

Среди факторов, которые повлияли на их отношение к наличным деньгам в последнее время сильнее всего (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), респонденты называют общую неопределенность в стране и мире (45%), уход из России международных платежных систем (14%), личные риски и бытовую ситуацию.

Одни из факторов, почему люди предпочитают банковские карты наличным – это скорость расчетов и безопасность. Дополнительные гарантии обеспечивают различные страховые продукты. Так Андрей Мочалов, директор департамента по работе с банками СК «Росгосстрах», отмечает: «Спросом пользуются программы по защите банковских карт, когда деньги на карте страхуются на случай кражи или несанкционированного списания. Ориентировочная стоимость таких программ 150 рублей в месяц, что доступно практически каждому».

30% опрошенных по-прежнему готовы брать в поездки за границу и карты, и наличные деньги. 11% берут в такие поездки только наличные, чтобы избежать проблем с картами. 4% используют в заграничных поездках только карты. 55% заявили, что не ездят за границу.

Карты китайской платежной системы Union Pay пока не кажутся россиянам достойной заменой привычных Visa и Маstercard. 54% вообще затруднились ответить на этот вопрос. 22% полагают, что китайские карты сумеют заменить Visa и Маstercard, но лишь 2% из них определенно уверены в этом. По мнению 24%, карты Union Pay не станут достойной заменой карт главных международных платежных систем, причем 8% абсолютно уверены в этом.

Отношение россиян к расчетам с помощью криптовалюты остается скептическим. Лишь 1% опрошенных сообщили, что имеют опыт таких расчетов или однозначно готовы попробовать. 11% скорее готовы использовать «крипту». При этом 59% не хотят рассчитываться криптовалютой (из них 28% определенно нет и 31% скорее нет), а еще 28% затруднились с ответом. Больше всего убежденных противников криптовалюты на Урале (66%), меньше всего на Северном Кавказе (46%).

*Опрос проведен банком «Открытие» 12-18 октября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

Тэги: банковские карты, оплата

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