В Вологду прибудет ковчег с мощами преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерски

В рамках программы празднования великого освящения нижнего придела в честь Всех преподобных отцов Киево-Печерских, расположенного в Воскресенском кафедральном соборе, в Вологду будет доставлен ковчег с частицами мощей преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.



Святыня прибудет в Воскресенский кафедральный собор Вологды 29 октября в 17:00. Ковчег с мощами будет находиться в областной столице до 6 ноября включительно. Ежедневно, в 12 и 14 часов, перед мощами будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.



Преподобные Антоний и Феодосий особо почитаются Православной Церковью. Преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские являются великими монахами-аскетами, подвизавшимися на Руси в XI веке. Святой Антоний Печерский основал один из первых монастырей на Руси – Киево-Печерскую лавру – в 1051 году, а святой Феодосий стал первым игуменом, при котором монастырь начал жить по особому монашескому уставу. Они стали основателями монашества на Руси.