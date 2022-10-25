В Вологду прибудет ковчег с мощами преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерски

25.10.2022 [Общество]

В рамках программы празднования великого освящения нижнего придела в честь Всех преподобных отцов Киево-Печерских, расположенного в Воскресенском кафедральном соборе, в Вологду будет доставлен ковчег с частицами мощей преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Святыня прибудет в Воскресенский кафедральный собор Вологды 29 октября в 17:00. Ковчег с мощами будет находиться в областной столице до 6 ноября включительно. Ежедневно, в 12 и 14 часов, перед мощами будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.

Преподобные Антоний и Феодосий особо почитаются Православной Церковью. Преподобные Антоний и Феодосий Киево-Печерские являются великими монахами-аскетами, подвизавшимися на Руси в XI веке. Святой Антоний Печерский основал один из первых монастырей на Руси – Киево-Печерскую лавру – в 1051 году, а святой Феодосий стал первым игуменом, при котором монастырь начал жить по особому монашескому уставу. Они стали основателями монашества на Руси.

Тэги: святыни, ковчег

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