Встреча с реставратором Владимиром Новоселовым пройдет в Вологде 25 октября

Встреча с вологодским реставратором Владимиром Новоселовым состоится в Библиотеке №13 в Вологде 25 октября.

– Хотите узнать, как стать реставратором и восстанавливать памятники архитектуры? А может быть вам интересно услышать о домах, которые обновляют в Вологде сейчас? Тогда обязательно приходите на встречу с руководителем компании «Вологодские реставраторы», прорабом реставрационной службы архитектурно-этнографического музея «Семенково» – Владимиром Новоселовым. Вот уж кто не понаслышке знает обо всех тонкостях реставраторского мастерства, – говорится в анонсе мероприятия.

Сообщается также, что Владимир ответит на вопросы зрителей. Автор лучшего вопроса получит ценный приз.

Начало встречи 25 октября в 15:00 в городской библиотеке №13 по адресу: Вологда, Тепличный микрорайон, 4, корпус 2.

Вход свободный. Также посмотреть встречу можно будет онлайн на странице https://vk.com/cbsvologda_13 библиотеки в социальной сети.

Возрастных ограничений нет.

