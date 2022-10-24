Мужчина попал под грузовой поезд на станции Рыбкино под Вологдой

66-летний мужчина попал под грузовой поезд на железнодорожной станции Рыбкино под Вологдой 23 октября.
– В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на станции Рыбкино машинистом грузового поезда применено экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, – сообщается в пресс-релизе Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте.
Как удалось выяснить, мужчина переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте, не убедившись в отсутствии проходящих поездов. Машинист поезда подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Личность погибшего установлена. Им оказался 66-летний житель Харовского района Вологодской области.
Транспортная полиция напоминает, о правилах:
– Пересекайте железнодорожное полотно только в специально установленных местах. Не игнорируйте запрещающие световые и звуковые сигналы светофора. Убедитесь в отсутствии приближающихся поездов. Никогда не пролезайте под вагонами, не прыгайте из вагона на ходу поезда. При пересечении железнодорожного полотна исключите использование наушников, – говорится в сообщении.