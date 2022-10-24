Минобороны России привело силы и средства в готовность для работы в условиях радиоактивного заражения

24.10.2022 [Общество]

Министерство обороны Российской Федерации привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной, сообщает РИА Новости.  

– Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения, – сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по угрозам радиационной безопасности 24 октября. 

Об угрозе «грязной бомбы» также заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Лаврова, Москва намерена поставить в ООН вопрос о подготовке такого оружия.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из США, Великобритании, Турции и Франции, предупредив об этой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, заявили, что не верят российским сведениям.

Тэги: радиация, специальная военная операция

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