Минобороны России привело силы и средства в готовность для работы в условиях радиоактивного заражения

Министерство обороны Российской Федерации привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной, сообщает РИА Новости.

– Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения, – сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по угрозам радиационной безопасности 24 октября.

Об угрозе «грязной бомбы» также заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова Лаврова, Москва намерена поставить в ООН вопрос о подготовке такого оружия.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из США, Великобритании, Турции и Франции, предупредив об этой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, заявили, что не верят российским сведениям.