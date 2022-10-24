В Великом Устюге 32 мусорные площадки переоборудовали в соответствии с нормами закона

В Великом Устюге прокуратура проверила соблюдение на территории города норм законодательства об отходах производства и потребления.

«По результатам проведенной проверки установлено, что на территории города в нарушение законодательства допускались факты размещения контейнеров для сбора коммунальных отходов вне специально оборудованных мест», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Ведомство обратилось в суд с требованием обязать администрацию города оборудовать площадки в соответствии с нормами закона, и иск был удовлетворён. Отмечается, что сейчас в Великом Устюге соответствующим образом переоборудовали 32 таких площадки.