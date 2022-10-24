В Череповце мужчина в ходе ссоры зарезал знакомого

24.10.2022 [Происшествия]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве знакомого.

По версии следствия, инцидент произошёл в квартире подозреваемого на проспекте Победы вечером 20 октября 2022 года. В течения дня мужчины выпивали, а потом поссорились.

«В ходе конфликта 51-летний хозяин жилища нанес множественные удары ножом своему 58-летнему гостю, причинив тому смертельные повреждения. После содеянного фигурант остался в квартире до прибытия на место правоохранителей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. Суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, пьянка, уголовное дело, следствие
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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