Научно-популярная лекция «Царапающие Солнце кометы» пройдет в Вологде 5 ноября

24.10.2022 [Культура]

Лекция по астрономии «Царапающие Солнце кометы» состоится 5 ноября в библиотеке №21 на улице Гагарина в Вологде.

Прочтет ее Ольга Владимировна Калиничева – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики ВоГУ.

– Чем отличаются кометы от остальных небесных тел? Каждый знает: тем, что у них есть хвост! Хвостатая космическая странница — необычное и довольно редкое явление на нашем небе. Некоторые кометы были настолько яркими и заметными, что получили название Великих (Great comets). В последнее время большинство известных комет открывают и наблюдают при помощи космических солнечных телескопов. Такие кометы буквально падают на Солнце, полностью или частично испаряясь в его атмосфере, но откуда они берутся? Как они движутся? И как они связаны с Великими кометами? Об этом подробнее вы сможете узнать на лекции, – говорится в анонсе мероприятия.

Организатор мероприятия – Вологодская научно-популярная артель Научпоп.

Начало лекции 5 ноября в 15:00 в библиотеке №21 по адресу: Вологда, Гагарина, 35. 

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Возрастные ограничения: (13+).
 

Тэги: лекция, наука, космос

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