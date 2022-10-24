Научно-популярная лекция «Царапающие Солнце кометы» пройдет в Вологде 5 ноября

Лекция по астрономии «Царапающие Солнце кометы» состоится 5 ноября в библиотеке №21 на улице Гагарина в Вологде.

Прочтет ее Ольга Владимировна Калиничева – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики ВоГУ.

– Чем отличаются кометы от остальных небесных тел? Каждый знает: тем, что у них есть хвост! Хвостатая космическая странница — необычное и довольно редкое явление на нашем небе. Некоторые кометы были настолько яркими и заметными, что получили название Великих (Great comets). В последнее время большинство известных комет открывают и наблюдают при помощи космических солнечных телескопов. Такие кометы буквально падают на Солнце, полностью или частично испаряясь в его атмосфере, но откуда они берутся? Как они движутся? И как они связаны с Великими кометами? Об этом подробнее вы сможете узнать на лекции, – говорится в анонсе мероприятия.