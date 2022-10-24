Житель Кадуйского района до смерти избил собутыльника

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Кадуйского района, подозреваемого в причинении смертельных травм знакомому.

По версии следствия, инцидент произошёл в квартире их общего знакомого на улице Энтузиастов в посёлке Кадуй 21 октября 2022 года. Молодые люди выпивали и между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый избил 19-летнего потерпевшего.

«Оставив потерпевшего в квартире, фигурант покинул место происшествия. Тело мужчины, скончавшегося от полученных повреждений, было обнаружено вернувшимся домой хозяином жилища», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Злоумышленника вскоре задержали. На допросе он сознался в содеянном. Суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.