Жители Череповца обнаружили трещину на новой Набережной

Жители Череповца обнаружили на новой набережной у Соборной горки трещину. Жители города следят за ходом строительных работ. Реконструкция участка набережной протяженностью 585 метров и стоимостью 156 млн рублей должна завершиться в этом году. Ее планируют открыть для посетителей 4 ноября на День города.

В редакцию портала «Городче» череповчане прислали фото с трещиной на обновленной Набережной.

«В мэрии пояснили, что это не трещина, а деформационный шов. Перед открытием он будет закрыт специальной накладкой. В комментариях череповчане пошутили, что закроют синей изолентой», — пишет издание.

NewsVo показал фото инженеру строителю Максиму Сиволобову, чтобы понять действительно ли шов на Набережной в Череповце является деформационным.

Он пояснил, что обычно деформационные швы не выглядят как обычная трещина, так как оформлены искусственно. А то что видно на Набережной — обычная трещина.

При строительстве и проектировке сооружений различного назначения используется деформационный шов, который необходим для укрепления всего строения. Задачей шва является безопаность строения от сейсмических, осадочных и механических воздействий.



