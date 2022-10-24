Жители Череповца обнаружили трещину на новой Набережной

24.10.2022 [Общество]

Жители Череповца обнаружили на новой набережной у Соборной горки трещину. Жители города следят за ходом строительных работ. Реконструкция участка набережной протяженностью 585 метров и стоимостью 156 млн рублей должна завершиться в этом году. Ее планируют открыть для посетителей 4 ноября на День города. 

В редакцию портала «Городче» череповчане прислали фото с трещиной на обновленной Набережной.

«В мэрии пояснили, что это не трещина, а деформационный шов. Перед открытием он будет закрыт специальной накладкой. В комментариях череповчане пошутили, что закроют синей изолентой», — пишет издание. 

NewsVo показал фото инженеру строителю Максиму Сиволобову, чтобы понять действительно ли шов на Набережной в Череповце является деформационным. 

Он пояснил, что обычно деформационные швы не выглядят как обычная трещина, так как оформлены искусственно. А то что видно на Набережной — обычная трещина. 

При строительстве и проектировке сооружений различного назначения используется деформационный шов, который необходим для укрепления всего строения. Задачей шва является безопаность строения от сейсмических, осадочных и механических воздействий. 


 

Тэги: набережная, ремонт

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