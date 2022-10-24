Экзотического паразита обнаружили в рыбе, поставляемой для ресторанов Череповца

Ветеринарные врачи не пропустили экзотического паразита в рестораны города Череповца.

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы филе марлина специалисты нашли червеобразного рачка пенеллу.

«Эти паразиты локализуются в мышцах спины и брюшка, реже проникая в полость тела и печень рыбы. Они широко распространены у обитателей в разных районах Мирового океана, но не встречаются в нашем регионе. Для человека пеннеллы не опасны, однако они сильно портят товарный вид рыбы», — поясняют в управлении ветеринарии по Вологодской области.