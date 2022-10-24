Хоккеисты «Северстали» проиграли омскому «Авангарду»

24.10.2022 [Спорт]

Игрой против омского «Авангарда» череповчане начинали самый дальний выезд в сезоне, по Сибири и Дальнему Востоку.

В первом периоде команда Андрея Разина, который 23 октября отмечал свой 49-й день рождения, пропустила две шайбы. Сначала хозяева реализовались численное большинство, после удаления Руслана Абросимова. А затем вратарь «желто-черных» Владислав Подъяпольский неудачно вышел из ворот чтобы сократить угол «обстрела», шайба после броска Сергея Толчинского прокатилась под ним, и уже тот же Толчинский объехав лежащего на льду Подъяпольского отправил её уже в пустые ворота.

Но «Северсталь» уже не раз в этом сезоне показывала что после счёта 0:2 игра для неё только начинается. Во втором периоде череповчане смогли выровнять игру, сначала Адам Лишка броском с пятака сократил отставание своей команды, а затем Даниил Вовченко со второй попытки реализовал большинство и зажег на табло две двойки. В дальнейшем ещё по ходу второго периода были шансы как у той, так и у другой команды, в конце периода «Северсталь» даже около минуты играла впятером против тройки соперников, но цифры на табло больше не изменил и на второй перерыв команды ушли при счёте 2:2.

В середине третьего периода команды вновь обменялись заброшенными шайбами. Рид Буше вывел хозяев вперёд, спустя шесть минут Александр Петунин вновь реализует численное большинство череповчан. А за минуту сорок до конца основного времени матча всё тот же Буше устанавливает окончательный счёт. «Северсталь» проигрывает 3:4. Это поражение для череповчан стало третьим кряду.

«В первом периоде ещё не „проснулись“. Хорошо вошли в игру во втором, забили два гола. Четвёртый гол был решающим. Нам не хватило времени отыграться. Нам где-то не хватает в реализации моментов. Нужно первыми забивать. Тогда будем вести игру за собой, а не догонять. Не будем уже думать, как спасать матч», — подвел итоги матча нападающий череповчан Даниил Вовченко.

Следующий матч «Северсталь» во вторник во Владивостоке сыграет против «Адмирала».

Тэги: хоккей

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