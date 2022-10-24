Российский народный фестиваль «Примитивизм и Наивное искусство» откроется в Вологде 26 октября

26 октября в 18:00 в Вологде открывается Российский народный фестиваль «Примитивизм и Наивное искусство».

На торжественном открытии, помимо приветственных слов, будут представлены концертные номера учащихся и преподавателей Детской школы искусств им. В. П. Трифонова, лауреатов Российских и Международных конкурсов.

«В основе концепции фестиваля лежит наивное искусство, творчество непрофессиональных художников, самоучек и художников-профессионалов, собранных в одном месте. Выставка призвана акцентировать точки соприкосновения наивного искусства и примитивизма в современном мире. Широкая и одновременно глобальная тема проекта — это жест, позволяющий показать Душу русского народа произведениями живописи, через которые каждый сможет открыть для себя в себе же что-то новое», — сообщают организаторы фестиваля.

В экспозицию выставки вошли более 200 работ, привезенных из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Тагила, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Краснодара, Барнаула и других городов и населённых пунктов России.

Многие имена и фамилии художников уже известны широкой аудитории нашей Галереи: Александр Капченко, Ирина Власова, Александр Визарт, Диана Тевс… Много новых имён с других регионов России.

Участвуют в выставке 4 заслуженных художника России: Николай Иванович Мишуста и Юрий Сергеевич Коробов из Вологды и ещё двое художников из других городов.

Как всегда, участвуют в народном фестивале и дети. Больше всего представлено рисунков от школы искусств им. В. П. Трифонова и художественной школы им. В. Н. Корбакова г. Вологды.



Выставка будет проходить с 26 октября по 30 ноября с 11ч. до 19ч. в будние дни, суббота, воскресенье с 11ч. до 18ч. и 17 часов. Выходные дни: понедельник и вторник.

Место проведения: г. Вологда, ул. Воркутинская, 7 на площадях АНО Арт Галерея — студия «Наш ХХl век».



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