112 человек подали заявление на переселение в Вологодскую область с начала года

24.10.2022 [Общество]

В правительстве области состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению анкет кандидатов на участие в государственной программе по переселению соотечественников.

По данным департамента труда и занятости населения области с начала этого года от соотечественников поступило 112 заявлений на участие в программе.

На заседании комиссии было рассмотрено пять заявлений от соотечественников, проживающих на территории региона, и одно заявление, поступившее через зарубежное представительство МВД в Казахстане. Решение о согласовании было принято в отношении трех претендентов.

«Участниками программы стали граждане Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Работа комиссии осуществляется на постоянной основе по мере поступления заявлений. Для участников госпрограммы и членов их семей в регионе созданы все условия для получения образования по востребованным профессиям на базе образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования», — отметил заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Двое соотечественников уже осуществляют трудовую деятельность на территории области. Один из участников трудоустроен в сфере производства, работает станочником, другой — в сфере строительства, работает по профессии сварщик. Третья согласованная участница по факту переселения в Череповец планирует работать в сфере здравоохранения медсестрой или фельдшером в соответствии с полученным образованием.

Всего с начала 2022 года в Вологодскую область прибыло и поставлено на учет в управлении по вопросам миграции УМВД России по Вологодской области 162 соотечественника: 73 участника Государственной программы и 89 членов их семей.

Тэги: переселение, соотечественники

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