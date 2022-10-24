В Вологде неизвестные покрасили в белый цвет писающую собачку

24.10.2022 [Общество]

В Вологде вандалы испортили памятник первому электрическому фонарю. Неизвестные раскрасили писающую собачку бело краской. Об инциденте сообщили местные жители.

Собачка у фонаря периодически попадает в поле зрение вандалов. Ее уже красили в рыжий, зеленый, желтый и даже надевали на нее противогаз.

Памятник первому электрическому фонарю в Вологде был открыт в 2004 году. Он стоит на месте, где появился первый в Вологде электрический фонарь. Чтобы оживить композицию, скульптор Елена Никитина добавила к ней бронзовую дворнягу, которая теперь запоминается больше, чем фонарь, и скульптуру в народе называют «памятник писающей собачке».

Тэги: вандалы, памятники
Фото Олег Степанов

ТОП НЕДЕЛИ

 УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении фирмы «Ёбидоёби»
В Вологде две женщины не поделили дорогу и подрались
В ходе спецоперации погиб житель Вологодского района
В Вологде мужчина с ножом совершил разбойное нападение на пекарню
Первые мобилизованные вологжане готовятся к отправке из Костромы в зону спецоперации
В Вологде двое мужчин отобрали телефон у девочки-подростка
Власти 39 регионов заявили о завершении частичной мобилизации
В Вологде задержали мужчину, пытавшегося увести из автобуса чужого ребенка
Детский лагерь «Янтарь» в Череповецком районе ликвидировали по решению суда
На заправке в Чагодощенском районе горел автомобиль «Тойота»

Похожие новости

В Никольске смешарику оторвали ухо

Недавно в парке была установлена фигура мультипликационного героя зайца Кроша

784
0

В Вологодском районе подростки разгромили стадион

Спортивный объект был возведен по проекту «Народный бюджет»

1282
0

В Шексне из-за вандалов закрыли детскую площадку, построенную по «Народному бюджету»

Администрация не успевает ее ремонтировать после ежедневных нашествий хулиганов   

1052
0

Язычники уничтожили поклонный крест на Тарногском кладбище

Свидетели утверждают, что рядом со срубленным крестом была найдена бумага с изображением языческих символов

1277
0

Арт-объект «Посидим, поокаем» чинят в Вологде

Ржавчина подточила страницы железного томика стихов Рубцова

986
0

В Шексне вандалы систематически портят арт-объект в центре поселка

Объект находится в зоне действия камеры видеонаблюдения

731
0

Житель Шексны выплатит 80 тысяч рублей за сломанную в сквере скульптуру

Вандалу также назначено наказание в виде пяти месяцев исправительных работ

831
0

В Вологодском районе неизвестные пытались проникнуть в ФАП - сломаны антимоскитные сетки, нарушены жалюзи на окнах

На месте работает участковый

1171
0

В Вологде ищут вандалов, которые решили прокатиться по новой брусчатке Осановской рощи

Плитка там уникальная

1948
0

В Вытегорском районе неизвестные надругались над могилой погибшего в ходе спецоперации военнослужащего

Был унесён флаг ВДВ с могилы Антона Зернова

3159
0

34 тысячи рублей заплатит житель Шексны за установку новой статуи на месте той, которую он сломал

Это будет уже вторая замена девушки с кувшином

1279
0

В Вологодском районе вандалы разгромили спортивную площадку у школы стоимостью 3 миллиона рублей

Площадка продержалась всего три года

3152
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители Череповца обнаружили трещину на новой Набережной
Экзотического паразита обнаружили в рыбе, поставляемой для ресторанов Череповца
Под Череповцом насмерть сбили женщину на пешеходном переходе
Хоккеисты «Северстали» проиграли омскому «Авангарду»
Российский народный фестиваль «Примитивизм и Наивное искусство» откроется в Вологде 26 октября
Поезд Деда Мороза вновь отправился в путешествие по России
Под Шексной перевернулся автомобиль с медиками
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1627
0
23.10.2022 [БлогоVO]

Находка нас удивила. Решили мы расчистить буйные заросли ивовых веток: расчистили и ахнули

370
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

746
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика