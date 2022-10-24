В Вологде неизвестные покрасили в белый цвет писающую собачку

В Вологде вандалы испортили памятник первому электрическому фонарю. Неизвестные раскрасили писающую собачку бело краской. Об инциденте сообщили местные жители.

Собачка у фонаря периодически попадает в поле зрение вандалов. Ее уже красили в рыжий, зеленый, желтый и даже надевали на нее противогаз.

Памятник первому электрическому фонарю в Вологде был открыт в 2004 году. Он стоит на месте, где появился первый в Вологде электрический фонарь. Чтобы оживить композицию, скульптор Елена Никитина добавила к ней бронзовую дворнягу, которая теперь запоминается больше, чем фонарь, и скульптуру в народе называют «памятник писающей собачке».