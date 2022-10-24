Житель Воронежской области украл из вологодской библиотеки два ноутбука

24.10.2022 [Происшествия]

Житель Воронежской области, прогуливаясь по Вологде, зашел в библиотеку и украл два ноутбука.

В УМВД России по Вологодской области пояснили, что в этом году это единственный случай кражи из библиотеки. Один ноутбук мужчина успел реализовать, второй у него изъяли полицейские. Его возвратят владельцу. 

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Тэги: кража, библиотеки

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