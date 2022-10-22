50-летнего экс-главу вологодского Ростелекома все-таки признали негодным к военной службе

Врачебно-медицинская комиссия вологодского областного комиссариата признала Андрея Ганова негодным к военной службе. Об этом сообщила его жена:

«Муж прошел три врачебные комиссии — в военчасти в Костроме, в городском военкомате Вологды и в областном. Прошел ряд серьезных инструментальных и аппаратных обследований. В итоге в высшем органе признали-таки негодным к военной службе. А как иначе, ведь сахарный диабет — это не шутки. Человек с таким заболеванием в местах военных действий скорее обуза, чем помощь».

Бывшего гендиректора вологодского Ростелекома мобилизовали 24 сентября. Мужчине 50 лет, в свое время он закончил военную кафедру вуза, не служил, боевого опыта не имеет, при этом страдает рядом хронических заболеваний.

По словам супруги мобилизованного Нины Гановой, в военкомате, куда он пришел по повестке, не было медкомиссии, доводы о состоянии здоровья и возрасте там не приняли во внимание. Уже через пару часов его посадили в автобус, который увез всех мобилизованных в военную часть в Кострому.

Нина Ганова писала жалобы и обращалась в различные инстанции, историю подхватил ряд СМИ. Вологжанка считает, что именно огласка помогла добиться изменения ситуации.