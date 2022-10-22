Экс-борец с вологодской оргпреступностью стал членом Союза писателей России

Экс-борца с вологодской оргпреступностью Константина Закутаева приняли в Союз писателей России.

Константин Закутаев — капитан МВД в отставке, участник боевых действий в Чеченской Республике, руководитель вологодской региональной организации ассоциации охранных агентств. В МВД он с 90-х по 2005 годы, в свое время был признан одним из самых эффективных борцов с организованной преступностью в Вологодской области. В 2000-м году принял участие в штурме Грозного и во второй Чеченской войне.

Константин награжден медалями «За Отвагу» и «За заслуги перед Отечеством II степени». Первая его книга — «Чеченский детектив» — вышла в 2014 году. Вторая — повесть «Гражданский долг». Также он участвовал в подготовке книги Ивана Миронова «Суд присяжных. Наука убеждать».

Сейчас Константин Закутаев готовит к изданию еще один роман — о бандитской Вологде 90-х. Книга выйдет в ближайшее время. Удостоверение члена Союза писателей России Константину вручил на Беловских чтениях в Вологде председатель СП Николай Иванов.