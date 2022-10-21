Детский лагерь «Янтарь» в Череповецком районе ликвидировали по решению суда

21.10.2022 [Происшествия]

Арбитражный суд Вологодской области рассмотрел заявление Центробанка о ликвидации ЗАО «Детский физкультурно-оздоровительный образовательный туристско-спортивный комплекс „Янтарь“».

В заявлении банк сослался на закон «Об акционерных обществах», в соответствии с которым такие общества обязаны обеспечить ведение и хранение реестра акционеров. ЗАО «Янтарь» исполняло это требование до 2018 года, а после общество не заключало договор на ведение указанного реестра.

«Поскольку допущенное нарушение является грубым, посягает на установленный порядок обеспечения реализации единой государственной политики в сфере рынка ценных бумаг, который должен носить устойчивый характер в целях поддержания стабильности соответствующего сегмента рынка, препятствует надлежащему осуществлению контроля и надзора, ведет к дополнительным затратам бюджетных средств, суд поддержал позицию истца и возложил обязанность по осуществлению ликвидации юридического лица на акционеров», — говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

При таких обстоятельствах суд ликвидировал ЗАО «Янтарь».

Тэги: арбитражный суд, ликвидация, детские лагеря

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