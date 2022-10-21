Прораб из Кирилло-Белозерского музея-заповедника стал победителем всероссийских соревнований по армреслингу

Денис Шашмурин из Кириллова стал сильнейшим на Всероссийском турнире по армрестлингу «Кубок Балтики» в категории спортсменов до 90 килограммов. Состязания прошли в Санкт-Петербурге. В них приняли участие спортсмены из Москвы и Московской области, Севастополя, Республики Крым, Татарстана, Дагестана, Бурятии и Ингушетии, Ханты-Мансийского автономного округа, Приморского края, Пермского, а также – Архангельской, Калининградской, Белгородской и Ярославской областей.

– На данный турнир я мечтал попасть уже давно, но все время что-то не складывалось: то финансовая возможность, то травмы, то семейные хлопоты… В этот раз я для себя решил основательно – нужно ехать и попытаться осуществить свою маленькую мечту, – рассказывает спортсмен. – Соревнования проводились в девяти весовых категориях у мужчин и пяти весовых категориях у женщин. Борьба проходила по системе двоеборья – на левых и правых руках. Я принимал участие в категории до 90 килограммов, и моими соперниками были очень сильные спортсмены, в числе которых был титулованный спортсмен из команды РСО «Алания» Батраз Плиев, который является Чемпионата мира, Европы и России.

По словам Дениса Шашмурина, все поединки проходили в упорной борьбе, как на левой, так и на правой руке, на каждую руку приходилось до пяти-шести поединков.

– Так как борьба на левой руке для меня складывалась очень сложно – мешала старая травма, в финале я уступил очень сильному сопернику из Архангельска. На правой же руке я себя чувствовал очень хорошо и до финала дошел без особого труда. В финале на правой руке встретился с очень сильным и быстрым спортсменом из команды РСО «Алания», где победа была уже за мной. В итоге по сумме двоеборья занял первое место и выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта России». Своим итогом очень доволен, и эмоции, честно, переполняют, так как к этому результату шел 11 лет. Впечатления от соревнований остались самые яркие, так как исполнилась моя давняя мечта, а также получил многочисленные поздравления, внимание и заряд положительных эмоций.

Как сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника, Денис Шашмурин работает в отделе реконструкции, капитального ремонта и реставрации. Он осуществляет контроль за сроками и качеством проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, выполняет функции по разработке научно-проектной и сметной документации, приемке выполненных подрядчиками работ по актам сдачи-приемки.