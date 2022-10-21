Выставка писем и документов ученого Данилевского открылась в музее «Вологодская ссылка»

21.10.2022 [Культура]

Камерная выставка «Вологодский край в судьбе Николая Данилевского» открылась в музее «Вологодская ссылка». 

Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения выдающегося русского социолога, публициста и естествоиспытателя - Николая Яковлевича Данилевского.

– Жизнь и судьба Николая Яковлевича тесно сплелись с Вологодским краем, а именно с семьей вологодских дворян Межаковых. Попав в ссылку в Вологду по делу петрашевцев, он нашел здесь дорогого друга, с которым его связала многолетняя дружба, а впоследствии и свою вторую супругу, ставшую ему верным спутником до конца его жизни, – говорится в анонсе мероприятия.

В экспозиции представлены книги Николая Яковлевича и книги 19-го века библиотеки Межаковых из редкого фонда Вологодской областной универсальной научной библиотеки имени Бабушкина, личные письма Данилевского из фонда Государственного архива Вологодской области, фотографии из семейного архива потомков Николая Данилевского и Ольги Межаковой.

Посетить выставку можно до 10 февраля в музее «Вологодская ссылка» по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 33, с 10:00 до 17:30 со вторника по субботу. Выходные дни: воскресенье, понедельник

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: выставка, ссылка, ученый, наука

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