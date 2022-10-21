Заплатить налоги за мобилизованных смогут их родственники

Ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество за 2021 год завершается в Вологодской области. Оплатить налоги, указанные в полученных уведомлениях, следует не позднее 1 декабря 2022 года.

При этом не имеет значения, каким способом проводится оплата — в личном кабинете налогоплательщика, с помощью сервисов банковских организаций, через почтовое отделение или в кассе местной администрации.

Разобраться в налоговом уведомлении пользователям поможет промо-страница «Налоговое уведомление 2022 года», размещенная на сайте ФНС России.

«При возникновении вопросов по исчислению и уплате имущественных налогов, выявлении в налоговом уведомлении неактуальной или недостоверной информации необходимо сообщить в налоговые органы до наступления срока уплаты налогов. Направить информацию в инспекцию можно, воспользовавшись сервисом „Обратиться в ФНС России“. Пользователи „Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц“ могут направить электронное письмо из своего Личного кабинета», — отметила Татьяна Голыгина, заместитель Губернатора области, начальник Департамента финансов области.

В правительстве Вологодской области поясняют, что уплатить налоги за мобилизованного гражданина может любое лицо — родственники, друзья. При этом в платежном поручении необходимо указать его ИНН. Оформить такое поручение и произвести оплату онлайн можно при помощи сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. На третьем шаге необходимо выбрать уплату за третье лицо.

Кроме того, Минфином России подготовлен и направлен в Правительство РФ проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан, среди которых есть продление сроков уплаты налогов (в том числе имущественных), сборов и страховых взносов до 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы.