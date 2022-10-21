Картины Нико Пиросмани можно увидеть на выставке в Вологде

21.10.2022 [Культура]

Выставка «Пиры земные и небесные» откроется в художественном отделе Вологодского музея-заповедника.

Здесь будут представлены произведения известных мастеров наивного искусства и художников-примитивистов из коллекции Московского музея современного искусства.

– Центральное место в экспозиции займут работы Нико Пиросмани – всемирно известного и наиболее популярного представителя наивного искусства. Коллекция работ Пиросмани в ММОМА является крупнейшей среди музеев России и отражает все периоды его творчества, в том числе, прославленные на весь мир образы пиров – именно праздничные застолья Пиросмани дали название проекту, – говорится в анонсе мероприятия.

В рамках проекта будут представлены работы таких художников как Нико Пиросмани, Павел Леонов, Ирина Затуловская, Аркадий Петров, Павел Шимес, Наталья Нестерова, Андрей Карпов, Валентина Кузнецова, Мария Синякова-Уречина, Людмила Воронова, Ольга Калита, Алиса Порет, Владимир Зазнобин, Тимофей Караффа-Корбут, Олег Уваров, Анна Дикарская, Иван Селиванов, Эльфрида Мильтс, Леонид Пурыгин, Расим Бабаев.
Посетить выставку «Пиры земные и небесные» можно будет с 28 октября по 15 января. С 10:00 до 17:30, выходные дни: понедельник, вторник.  

Возрастные ограничения: (18+).
 

Тэги: выставка, художники, современное искусство

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