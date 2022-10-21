В Вологодской области будут судить руководителя учреждения культуры за мошенничество

Прокурором Вологодской области утверждено обвинительное заключение по факту хищения более 350 тысяч рублей бывшим руководителем бюджетного учреждения культуры.

Как сообщают в ведомстве, мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере).

«По версии следствия, в период с октября 2017 года по декабрь 2021 года подозреваемый похитил бюджетные денежные средства «посредством представления авансовых отчетов своих и утверждения авансовых отчетов подчиненных работников, заведомо содержащих недостоверные сведения о понесенных расходах на проезд к местам командировок и обратно. В дальнейшем на основании представленных документов в указанный период денежные средства учреждения в счет возмещения понесенных затрат поступали на банковский счет руководителя, а также лично перечислялись и передавались руководителю организации подчиненными ему работниками. Всего действиями обвиняемого бюджетному учреждению причинен материальный ущерб в размере более 350 тыс. рублей».

В ходе предварительного расследования ущерб мужчина погасил в полном размере. После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.