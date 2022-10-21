В Вологде двое мужчин отобрали телефон у девочки-подростка

21.10.2022 [Происшествия]

В Вологде сотрудники транспортной полиции раскрыли грабёж в отношении девочки-подростка.

Родители потерпевшей рассказали, что двое мужчин отобрали у их дочери телефон с сим-картой и картой памяти. Инцидент произошёл на пешеходном мосту через железную дорогу на вокзале. Сумма ущерба составила больше 15 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались 33-летний и 31-летний мужчины. Установлено, что они отобрали телефон, чтобы продать его и потратить вырученные деньги.

«Вместе с тем оперативники выяснили, что 33-летний фигурант в настоящий момент находится в федеральном розыске как уклоняющийся от отбытия назначенного ему судом наказания», — сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до четырёх лет лишения свободы. Находящемуся в розыске фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а его подельнику — подписки о невыезде.

Тэги: грабеж, телефон, подросток, уголовное дело

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