В Соколе после вмешательства прокуратуры снова открыли офис врача общей практики

21.10.2022 [Общество]

В микрорайоне Шатенево в Соколе снова открыли офис врача общей практики.

Межрайонная прокуратура Сокольского района провела проверку и установила, что некоторое время назад офис был закрыт, в связи с чем жители района и проживающие в АУ СО Вологодской области «Сокольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» остались без соответствующей медицинской помощи.

«В связи с изложенным, в целях обеспечения прав неопределенного круга лиц на доступность и качество медицинской помощи, межрайонной прокуратурой в адрес главного врача БУЗ ВО „Сокольская ЦРБ“ внесено представление об устранении нарушений законодательства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Нарушение устранили и сейчас офис продолжает свою работу.

Тэги: офисы врачей, прокуратура, нарушение, интернаты

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