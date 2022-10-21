В Череповецком районе мужчина пострадал при пожаре в дачном доме

21.10.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе 60-летний мужчина — инвалид 3 группы — пострадал при пожаре в дачном доме в СНТ «Модница».

Сообщение о возгорании поступило 20 октября в 22:42. Общая площадь пожара составила 66 квадратных метров. Сгорела одноэтажная дача и хозяйственная постройка. Пострадавший получил ожоги 12% тела. Его госпитализировали в ожоговое отделение МСЧ «Северсталь».

Предварительные причины происшествия — неправильное устройство или неисправность дымовой трубы или нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовой печи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, дача, пострадавший, ожоги
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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