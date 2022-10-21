Жителя Вологодского района будут судить за незаконное приобретение и хранение наркотиков

В Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя Вологодского района, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

По материалам дела, в июне 2022 года мужчина заказал запрещённое вещество через интернет и приехал с родственником на его машине в Вологду, чтобы забрать наркотик из тайника-закладки.

«Возвращаясь к автомобилю с извлеченным из тайника амфетамином, гражданин был остановлен на улице Бурмагиных сотрудниками полиции, при этом с целью избежать уголовной ответственности попытался скрыться и избавиться от находящегося при нем „груза“. Однако в ходе преследования правонарушитель был задержан, а приобретенный им сверток с амфетамином обнаружен сотрудниками полиции и изъят в ходе осмотра места происшествия с участием понятых», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Вес изъятого вещества составил 0,86 грамма. Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.