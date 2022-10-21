В Вологде полицейские спасли мальчика от падения с шестого этажа

В Вологодской области сотрудники полиции предотвратили возможную трагедию. Ссообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



По словам представителя, сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Вологде старший лейтенант полиции Денис Павлов и старший сержант полиции Антон Губин спасли шестилетнего мальчика от грозившей ему опасности.



Вечером во время патрулирования полицейские получили информацию из дежурной части. Бдительная жительница улицы Воркутинской сообщила, что на подоконнике открытого окна на шестом этаже соседнего дома стоит маленький ребенок.

«Сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия, поднялись к квартире и начали разговаривать с мальчиком через дверь. Он рассказал, что закрыт дома один, выйти или связаться со взрослыми не может. Когда начало темнеть, ему стало страшно, поэтому он открыл окно. В связи с тем, что ребенок находился в опасности, Денис Павлов и Артем Губин приняли решение проникнуть в жилище. Они вызвали сотрудников МЧС России, которые вскрыли входную дверь. Полицейские дождались, пока с работы вернется мать ребенка, и провели с ней беседу о недопустимости оставления несовершеннолетнего в опасности. Руководством УМВД России по г. Вологде решается вопрос о поощрении сотрудников полиции, предотвративших возможную трагедию», — рассказала Ирина Волк.

По данному факту региональным управлением СК России инициирована доследственная проверка.

По результатам проведения необходимого комплекса проверочных мероприятий следствием будет дана юридическая оценка действиям лиц, допустивших пребывание ребенка у открытого окна в опасном для жизни состоянии.

Ход проведения проверки находится на контроле руководителя следственного управления. Сообщили также в СУ СК РФ по Вологодской области.