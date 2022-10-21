Воспитанники вологодского и череповецкого футбола помогли своим нынешним командам одержать победы в Кубке России

21.10.2022 [Спорт]

Воспитанники вологодского и череповецкого футбола Владимир Полуяхтов и Иван Сергеев помогли своим нынешним командам одержать победы в Кубке России.

На этой неделе прошли матчи 4-го тура «Пути РПЛ». ФК «Оренбург» в среду принимал грозненский «Ахмат». При счёте 2:2 в конце первого тайма защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов вывел хозяев вперёд, во второй раз в матче. И как позднее выяснится забил победный гол, оренбуржцы одержали победу со счётом 4:2.

Несмотря на этот успех ФК «Оренбург» занимает 4 место в группе «C», отставая на одно очко от «Ахмата» и «Ростова» и на два от московского «Динамо», который лидирует в этом квартете.

Дубль нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в ворота своей бывшей команды принес победу «сине-бело-голубых» над самарскими «Крыльями Советов» со счётом 2:1. Сергеев забил первый гол на 17-й минуте матча, а второй сразу после перерыва. На 79-й минуте гости один гол отыграли, чем обеспечили нервную концовку матча, но петербуржцы выстояли и прервали проигрышную серию в Кубке которая насчитывала два матча.

Несмотря на эту победу «Зенит» остается на третьем месте в группе «B», при равном количестве очков уступая самарцам по дополнительным показателям. Лидирует в этой группе московский «Спартак», который идёт в Кубке без поражений. 12 очков, в 4-х матчах.

Напомним что Владимир Полуяхтов родился в городе Красавино, Великоустюгского района и является воспитанником СДЮШОР-3 Вологды. Иван Сергеев родился в Череповце, где и начинал свою карьеру в ЛФК «Череповец-Аист». Первый тренер Олег Подружко.

Тэги: Футбол

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