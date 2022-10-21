Житель Белозерска избил пенсионера-инвалида лопатой

21.10.2022 [Происшествия]

Житель Белозерская избил лопатой пенсионера, имеющего инвалидность. За это он получил срок. 

В марте этого года нетрезвый житель Белозерска поссорился с 73-летним мужчиной, имеющим инвалидность. В ходе ссоры он избил пенсионера деревянной лопатой для уборки снега. Нанес многочисленные удары по различным частям тела. Бить мужчина перестал только когда лопата сломалась.

Пенсионеру получил многочисленные ссадины и гематомы, а также перелом костей носа.

«Действия подсудимого квалифицированы по п.„в“ ч.2 ст. 115 УК РФ как умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Подсудимый пояснил, что сожительница потерпевшего подозревала его во взломе двери ее квартиры, о чем сообщила участковому. Подсудимому это не понравилось и он, чтобы обсудить данный вопрос, пришел к ней домой, но потерпевший сказал, что ее нет дома и предложил уйти. Подсудимый отказался, что и послужило причиной конфликта», — сообщают в пресс-службе судов Вологодской области. 

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 44 признал подсудимого виновным и, учитывая рецидив преступлений, назначил ему наказание в виде десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: лопата, пенсионер

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