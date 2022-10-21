Депутат Госдумы от Вологодской области предложил призывать в армию женщин

21.10.2022 [Политика]

В России должны начать призывать женщин в армию как это делают в Израиле, заявил депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Чепа. 

Чепа является членом партии «Справедливая Россия — за правду». Также он предложил увеличить срок срочной службы обратно до двух лет. 

«Я предлагаю начать, как в Израиле. И всех женщин также. Два года, это, конечно, сильно меняет. За один год не успевают нормально обучить военной специальности. Служба в армии один год мало чего дает для военных и для Министерства обороны тоже», — заявил Чепа.

Он также отметил, что не против перехода армии на контрактную службу, но по мнению депутата переход к нему должен быть плавный, а не революционный.

 

Тэги: военная служба, армия

ТОП НЕДЕЛИ

 УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении фирмы «Ёбидоёби»
В Вологде мужчина с ножом совершил разбойное нападение на пекарню
На полигоне в Белгородской области погибли 11 добровольцев
В ходе спецоперации погиб житель Вологодского района
Власти 39 регионов заявили о завершении частичной мобилизации
В Череповце мужчина получил 12 лет колонии за секс с несовершеннолетней и изготовление порнографии
В Вологодском районе в лесу нашли пять противотанковых мин
В Вологде задержали мужчину, пытавшегося увести из автобуса чужого ребенка
Общественники предложили внести изменения в схему движения в центре Вологды
В Вологодскую область придут заморозки и снег

Похожие новости

Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту

Объявления о приеме на службу по контракту публикуют районные паблики и газеты

5273
0

Отсрочкой от армии могут воспользоваться вологодские IT-специалисты

Соответствующее постановление правительства России вступило в силу

1034
0

Эдуард Зайнак: «призывники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции»

Этой весной из Вологодской области отправятся на срочную военную службу 1600 человек

1482
0

Президент подписал указ о весеннем призыве

Весенне-летний призыв стартует уже в пятницу, 1 апреля

1427
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Депутат Госдумы от Вологодской области предложил призывать в армию женщин
Более 200 млн рублей выманили мошенники у жителей Вологодской области дистанционным способом
Жители Череповца нашли 160 изображений в стиле граффити на улицах города
Хоккеисты «Северстали» проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву»
В Вологодской области посчитали медведей
Лекция «Почему Андрей Тарковский великий режиссер» пройдет в Вологде 23 октября
Сельские ФАПы, газификация, уличное освещение: результаты градостроительного совета в Белозерске
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1302
0
20.10.2022 [БлогоVO]

Неожиданно ликвидировали Ростуризм. Тем не менее агентство под руководством Зарины Догузовой за последнее три года сделали немало

265
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

646
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика