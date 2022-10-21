Депутат Госдумы от Вологодской области предложил призывать в армию женщин

В России должны начать призывать женщин в армию как это делают в Израиле, заявил депутат Госдумы от Вологодской области Алексей Чепа.

Чепа является членом партии «Справедливая Россия — за правду». Также он предложил увеличить срок срочной службы обратно до двух лет.

«Я предлагаю начать, как в Израиле. И всех женщин также. Два года, это, конечно, сильно меняет. За один год не успевают нормально обучить военной специальности. Служба в армии один год мало чего дает для военных и для Министерства обороны тоже», — заявил Чепа.

Он также отметил, что не против перехода армии на контрактную службу, но по мнению депутата переход к нему должен быть плавный, а не революционный.