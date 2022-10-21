Более 200 млн рублей выманили мошенники у жителей Вологодской области дистанционным способом с начала этого года. Только в сентябре доверчивые вологжане потеряли порядка 37 млн рублей. Сообщает ЦУР Вологодской области.

Там отмечают, что на уловки мошенников попадаются не только пенсионеры, но и молодежь.

Центр управления регионом совместно с Управлением МВД по Вологодской области напоминают, к любому звонку с неизвестных номеров следует относиться критически, не доверять собеседнику, не сообщать данные своей банковской карты и сумму ее остатка. Если собеседник представляется сотрудником банка, следует сбросить звонок и самостоятельно перезвонить в кредитную организацию. Если сообщают, что с родственником произошла беда, необходимо постараться самостоятельно с ним связаться.

В ЦУР наглядно показали, как легко можно попасться на уловки мошенников: