Жители Череповца нашли 160 изображений в стиле граффити на улицах города

Жители Череповца, участвуя в фотоконкурсе, нашли 160 граффити на улицах города. Как сообщает официальный сайт Череповца, на снимках есть изображения Архангельского моста, Юрия Гагарина, портреты классиков на домах, Мона Лиза на набережной, граффити на трансформаторных подстанциях и будках на Октябрьском проспекте.

Фотоконкурс граффити стал продолжением арт-фестиваля «Верещагин-ФЭСТ».

«Прислали больше 170 работ, но были повторы, которые по условиям конкурса к розыгрышу не допускались. Отобрали 163 снимка. Есть современные рисунки и те, которые давно нанесены, например, олимпийский мишка на проспекте Победы, 88. Были работы с промплощадки „Северстали“. Граффити популярно в нашем городе. Планируем это современное искусство развивать и дальше», — рассказала заместитель начальника управления по работе с общественностью мэрии Ольга Филиппова.

Победителя определили с помощью генератора случайных чисел. Еще трое участников получили дополнительные призы от жюри за активное участие. Результаты конкурса опубликованы в группе «Мой Череповец». Победителей наградят на празднике в честь 245-летия Череповца.