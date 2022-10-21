Хоккеисты «Северстали» проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву»

Хоккеисты «Северстали» почти отыгрались со счёта 0:4, но всё же проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву».

Череповчане полностью «пропали» первый период, на двадцатой минуте матча на табло «Ледового дворца» горели цифры 0:4. После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб «Северстали» заменил вратаря, и вместо Владислава Подъяпольского вышел Дмитрий Шугаев, и тот не долго оставался «сухим», нападающий «Салавата» Александр Кадейкин после быстрой контратаки забрасывает четвертую шайбу для своей команды. Но и это ещё не всё. За двадцать секунд до конца первого периода хозяева получают возможность поиграть в большинстве, тренерский штаб «Северстали» меняет вратаря на шестого полевого игрока и в формате 6×4 череповчанам удаётся отыграть один гол, подсластив «горькую пилюлю» первого периода». Шайбу забросил Кирилл Пилипенко.



Во втором периоде команды обменялись голами. сначала Александр Хмелевский вернул гостям преимущество в четыре шайбы, затем Пилипенко оформил дубль в матче. Время «Северстали» пришло в третьем периоде. Андрей Разин ещё несколько раз менял вратаря шестым полевым игроком, и «жёлто-чёрным» удалось сократить своё отставание до минимума, после голов Игоря Гераскина и Давида Думбандзе. Итог матча поражение «жёлто-чёрных» — 4:5.

«Проспали начало. Пропустили много лёгких голов. Начали играть в догонялки. В конце не хватило чуть-чуть, чтобы сравнять счёт. Игры через день, пятая игра. Может, где-то не хватило концентрации. Нужно поймать «кураж». Сейчас отдохнём и едем на выезд, нужно брать очки там. Да, у нас будет тяжёлый выезд. Смена часовых поясов. Ничего, думаю, справимся. Поедем с хорошим настроением в поездку», сказал после игры автор дубля, нападающий череповчан Кирилл Пилипенко.

Следующий матч «Северсталь» проведёт в воскресение, против омского «Авангарда».