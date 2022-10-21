В Вологодской области посчитали медведей

21.10.2022 [Общество]

В Вологодской области посчитали количество бурых медведей. По результатам учетных работ 2021 года на территории охотничьих угодий Вологодской области насчитывалось 10 073 особей.

Проводя наблюдение, учетчики считают вышедших зверей одновременно на больших площадях. Чаще всего это происходит ближе к сумеркам, но в глухих местах, где фактор беспокойства незначителен. Отдельные особи, как правило, молодые звери, выходят очень рано.

Во время наблюдений точно указывается время (часы и минуты) выхода медведей на поле и ухода с него, их индивидуальные приметы (размеры, окрас, особые приметы: хромота, отсутствие уха, наличие светлого ошейника и др.). Утром специалисты смотрят места кормежки медведя, находят отпечатки лап и замеряют их. Учетчику достаточно сделать только один замер — ширину отпечатка мозоли передней лапы зверя. Измерять ширину отпечатка надо в самом широком месте перпендикулярно направлению следа.

После полевого этапа сотрудникам Облохотдепартамента и работникам охотничьих хозяйств предстоит произвести расчет численности бурого медведя в каждом охотничьем угодье региона.

По результатам учетных работ 2021 года на территории охотничьих угодий Вологодской области насчитывалось 10 073 особей, и в 2020 — 11 248 особей бурого медведя.

«Такая числовая разница связана не с прямым снижением популяции, а, скорее, с несовершенством методики подсчета. На объективность мониторинга могут повлиять даже количественные характеристики урожая. Так, при высоком урожае рябины или брусники медведи легко переключаются с овса на ягоды и перестают посещать кормовые поля, и, как результат, остаются неучтенными», — рассказал начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын.

Данные учетных работ лягут в основу формирования лимита добычи бурого медведя на следующий сезон охоты.

 

Тэги: медведи, охота

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