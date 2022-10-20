Лекция «Почему Андрей Тарковский великий режиссер» пройдет в Вологде 23 октября

20.10.2022 [Культура]

Лекция «Почему Андрей Тарковский великий режиссер» пройдет в Вологде 23 октября.

Прочтет лекцию писатель, драматург и режиссер Лев Наумов. Также в рамках лекции состоится презентация его книги «Итальянские маршруты Андрея Тарковского».

– Эта книга о жизни и творческой работе известного кинорежиссера в ситуации, когда он оказался оторванным от национальных корней. Иными словами, в эмиграции. В качестве нового места жительства Тарковский избрал «напоенную искусством Италию», и в этом, как теперь, кажется, нет ничего случайного. Книга совмещает в себе черты биографии и киноведческой литературы, туристического путеводителя и исторического исследования, а также публицистики, снабженной культурологическими справками и изобилующей отсылками к воспоминаниям, – говорится в анонсе мероприятия.

Регистрация на лекцию по ссылке.

Начало лекции 23 октября в 13:00 в Областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Возрастные ограничения: 12+.
 

Тэги: лекция, кинорежиссёр, кино

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