Сельские ФАПы, газификация, уличное освещение: результаты градостроительного совета в Белозерске

20.10.2022 [Общество]

Вопросы инфраструктурного развития обсуждались 19 октября на градостроительном совете в Белозерске. Мероприятие прошло под председательством губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и в прямом эфире транслировалось в сети Интернет.

По традиции повестку градсовета сформировали жители райцентра через на электронную платформу «Градсоветы: Общее дело!». От горожан поступило более 4,5 тысяч вопросов и предложений. Треть обращений касалась строительства и ремонта дорог.

В этом году были отремонтированы 6,4 км ключевой магистрали района – автомобильной дороги «Череповец – Белозерск – Липин Бор», которая входит в опорную сеть дорог Российской Федерации. На эти работы ушло свыше 128 млн рублей. 

Помимо этого, область уже выделила средства на ремонт четырех улиц города Белозерска: III-Интернационала, Первомайской, Пионерской и Луначарского, и муниципальных дорог. Сообщается, что сего планируется отремонтировать более 10 дорожных объектов.

– Пятая часть всех обращений белозеров посвящена вопросам здравоохранения, поэтому этой теме также было уделено пристальное внимание. По предложению старост сельских поседений сегодня выделены средства на приобретение двух модульных ФАПов (Гулинский и Глушковский) и санитарного автомобиля. Кроме того, решением Градсовета будет профинансирована закупка специализированного медоборудования, мебели, а также монтаж системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации в Белозерскую ЦРБ, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Затронули на градосовете и вопрос газификации района. Сейчас продолжаются работы по строительству межпоселкового газопровода ГРС Кириллова – Белозерск. 

– Планируется, что первые потребители начнут получать по нему природный газ уже в конце 2022 года. В первоочередном порядке на голубое топливо будут переводиться котельные, а также социальные объекты. Параллельно развернется работы по подключению жилого сектора, – говорится в пресс-релизе правительства области.

Олег Кувшинников напомнил собравшимся о трех важных инициативах. Федеральная предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка, а региональная – субсидию в размере 100 тысяч рублей на газификацию жилого дома для вологжан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также за счет областного бюджета компенсируется процентная ставка банкам, которые предоставляют кредит под 3,25% годовых на газификацию жилого дома.

Считается, что эти меры делают процесс газификации значительно доступнее, а переход на голубое топливо – позволяет повысить надежность теплоснабжения, а в перспективе – снизить его себестоимость.

По региональной программе «Светлые улицы Вологодчины» в Белозерском районе уже установлены и обновлены 304 уличных светильника. Также сообщается, что из областного бюджета уже выделены средства на установку еще 42 опоры и 161 светильника в самом Белозерске. 

По просьбе педагогов и родителей были рассмотрены и поддержаны заявки на ремонт здания и пришкольного стадиона школы №2, ремонт фасадов, замену окон и входных дверей детского сада №7 «Ленок», а также замену кровли, окон и полов детского сада №4 «Теремок». Также выделены дополнительные средства на ремонт системы теплоснабжения общежития Белозерского индустриально-педагогического колледжа и на разработку ПСД для будущей замены системы электроснабжения.

В рамках губернаторских программ «Сельская библиотека» и «Сельский дом культуры» были выделены средства на капремонт Бечевинского филиала «Белозерской межпоселенческой библиотеки» и Визьменского клуба. Кроме того, даны поручения по ремонту здания Дома-музея Сергея Орлова.

Общий объем дополнительных инвестиций в инфраструктуру Белозерского района на 2023-2024 годы превысил 1,84 млрд рублей. А это более чем в 11 раз превышает собственные доходы района.

– Средства выделены колоссальные. Но необходимо их не только выделить, но и своевременно реализовать все поручения Градсовета в полном объеме. Сегодня мы приняли решение по 51 объекту. Администрации предстоит огромная работа: спроектировать, пройти все необходимые государственные экспертизы, найти добросовестных подрядчиков и сдать все в установленные сроки. Вместе с вами мы обсуждали и голосовали за каждое принятое решение, поэтому вместе будем контролировать эту работу. Уверен, что после реализации всех намеченных планов наш прекрасный древний город Белозерск станет еще уютнее и комфортнее для жителей, – резюмировал на градсовете в Белозерске Олег Кувшинников.

Тэги: градсоветы, Белозерск, Белозерский район, газификация, Сергей Орлов, библиотека, уличное освещение, ФАП, здравоохранение, школы, дороги

ТОП НЕДЕЛИ

 УФАС возбудило дело по признакам нарушения Закона о рекламе в отношении фирмы «Ёбидоёби»
На полигоне в Белгородской области погибли 11 добровольцев
В Вологде мужчина с ножом совершил разбойное нападение на пекарню
Власти 39 регионов заявили о завершении частичной мобилизации
В ходе спецоперации погиб житель Вологодского района
В Череповце мужчина получил 12 лет колонии за секс с несовершеннолетней и изготовление порнографии
В Вологодском районе в лесу нашли пять противотанковых мин
В Вологде задержали мужчину, пытавшегося увести из автобуса чужого ребенка
Общественники предложили внести изменения в схему движения в центре Вологды
В Вологодскую область придут заморозки и снег

Похожие новости

Почти 230 млн рублей будет дополнительно направлено на ремонт дорог в рамках решений Градсоветов

Соответствующие поправки в бюджет области на 2021 год утвердили депутаты ЗСО

1020
0

Около 80 млн рублей направят на ремонт уличной сети в Вытегорском районе

Такое решение было принято по итогам градсовета

1003
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Лекция «Почему Андрей Тарковский великий режиссер» пройдет в Вологде 23 октября
Сельские ФАПы, газификация, уличное освещение: результаты градостроительного совета в Белозерске
Первые мобилизованные вологжане готовятся к отправке из Костромы в зону спецоперации
В Вологодской области поступили заявления о субсидиях на временное трудоустройство 975 работников под риском увольнения
Житель Сокола получил 9 лет колонии за то, что до смерти избил знакомого
Беременные женщины в Соколе волнуются, что рожать им придется в Вологде, потому что врачей в их городе не хватает
Власти Череповецкого района пообещали отремонтировать мост в Неверовом Бору
 
17.10.2022 [Общество]

Дворы для избранных: жители Харовска ждут ремонта двора, пока техника работает у дома чиновника

1240
0
19.10.2022 [БлогоVO]

Нервы не выдержали уже у водителя 18-го автобуса МУ ПАТП

833
0
13.10.2022 [Обзор Прессы]

Павел Широглазов: «Петрушка привлек меня своей абсолютно свободной сущностью»

627
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика