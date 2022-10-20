Сельские ФАПы, газификация, уличное освещение: результаты градостроительного совета в Белозерске

Вопросы инфраструктурного развития обсуждались 19 октября на градостроительном совете в Белозерске. Мероприятие прошло под председательством губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и в прямом эфире транслировалось в сети Интернет.

По традиции повестку градсовета сформировали жители райцентра через на электронную платформу «Градсоветы: Общее дело!». От горожан поступило более 4,5 тысяч вопросов и предложений. Треть обращений касалась строительства и ремонта дорог.

В этом году были отремонтированы 6,4 км ключевой магистрали района – автомобильной дороги «Череповец – Белозерск – Липин Бор», которая входит в опорную сеть дорог Российской Федерации. На эти работы ушло свыше 128 млн рублей.

Помимо этого, область уже выделила средства на ремонт четырех улиц города Белозерска: III-Интернационала, Первомайской, Пионерской и Луначарского, и муниципальных дорог. Сообщается, что сего планируется отремонтировать более 10 дорожных объектов.

– Пятая часть всех обращений белозеров посвящена вопросам здравоохранения, поэтому этой теме также было уделено пристальное внимание. По предложению старост сельских поседений сегодня выделены средства на приобретение двух модульных ФАПов (Гулинский и Глушковский) и санитарного автомобиля. Кроме того, решением Градсовета будет профинансирована закупка специализированного медоборудования, мебели, а также монтаж системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации в Белозерскую ЦРБ, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Затронули на градосовете и вопрос газификации района. Сейчас продолжаются работы по строительству межпоселкового газопровода ГРС Кириллова – Белозерск.

– Планируется, что первые потребители начнут получать по нему природный газ уже в конце 2022 года. В первоочередном порядке на голубое топливо будут переводиться котельные, а также социальные объекты. Параллельно развернется работы по подключению жилого сектора, – говорится в пресс-релизе правительства области.

Олег Кувшинников напомнил собравшимся о трех важных инициативах. Федеральная предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка, а региональная – субсидию в размере 100 тысяч рублей на газификацию жилого дома для вологжан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также за счет областного бюджета компенсируется процентная ставка банкам, которые предоставляют кредит под 3,25% годовых на газификацию жилого дома.

Считается, что эти меры делают процесс газификации значительно доступнее, а переход на голубое топливо – позволяет повысить надежность теплоснабжения, а в перспективе – снизить его себестоимость.

По региональной программе «Светлые улицы Вологодчины» в Белозерском районе уже установлены и обновлены 304 уличных светильника. Также сообщается, что из областного бюджета уже выделены средства на установку еще 42 опоры и 161 светильника в самом Белозерске.

По просьбе педагогов и родителей были рассмотрены и поддержаны заявки на ремонт здания и пришкольного стадиона школы №2, ремонт фасадов, замену окон и входных дверей детского сада №7 «Ленок», а также замену кровли, окон и полов детского сада №4 «Теремок». Также выделены дополнительные средства на ремонт системы теплоснабжения общежития Белозерского индустриально-педагогического колледжа и на разработку ПСД для будущей замены системы электроснабжения.

В рамках губернаторских программ «Сельская библиотека» и «Сельский дом культуры» были выделены средства на капремонт Бечевинского филиала «Белозерской межпоселенческой библиотеки» и Визьменского клуба. Кроме того, даны поручения по ремонту здания Дома-музея Сергея Орлова.

Общий объем дополнительных инвестиций в инфраструктуру Белозерского района на 2023-2024 годы превысил 1,84 млрд рублей. А это более чем в 11 раз превышает собственные доходы района.