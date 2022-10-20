Первые мобилизованные вологжане готовятся к отправке из Костромы в зону спецоперации

Пресс-служба Костромской областной администрации сообщила, что вчера в Костромской академии РХБЗ прошел смотр первых групп мобилизованных граждан, прошедших переподготовку на полигоне в Песочном.

Мобилизованные граждане из Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областей прошли интенсивный курс занятий по огневой, тактической и специальной подготовке.

«Первая группа военнослужащих готовится к отправке в военно-учебные центры Минобороны России и полигоны, находящиеся в тыловой зоне проведения спецоперации. Резервистам предстоит продолжить отработку слаживания в составе более крупных подразделений», — говорится на сайте Костромской обладминистрации.

Проводившие занятия инструкторы-костромичи, уже побывавшие на передовой отметили, что все вновь ставшие солдатами мужчины в полной мере восстановили боевые навыки и готовы к выполнению боевых задач. Перед смотром всем мобилизованным выдали полевое снаряжение — в том числе бронежилеты и кевларовые каски.