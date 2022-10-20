Первые мобилизованные вологжане готовятся к отправке из Костромы в зону спецоперации

20.10.2022 [Политика]

Пресс-служба Костромской областной администрации сообщила, что вчера в Костромской академии РХБЗ прошел смотр первых групп мобилизованных граждан, прошедших переподготовку на полигоне в Песочном.

Мобилизованные граждане из Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областей прошли интенсивный курс занятий по огневой, тактической и специальной подготовке. 

«Первая группа военнослужащих готовится к отправке в военно-учебные центры Минобороны России и полигоны, находящиеся в тыловой зоне проведения спецоперации. Резервистам предстоит продолжить отработку слаживания в составе более крупных подразделений», — говорится на сайте Костромской обладминистрации.

Проводившие занятия инструкторы-костромичи, уже побывавшие на передовой отметили, что все вновь ставшие солдатами мужчины в полной мере восстановили боевые навыки и готовы к выполнению боевых задач. Перед смотром всем мобилизованным выдали полевое снаряжение  —  в том числе бронежилеты и кевларовые каски. 

 

Тэги: мобилизация
Фото https://adm44.ru/news/detail.php/108602/

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