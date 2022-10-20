В Вологодской области поступили заявления о субсидиях на временное трудоустройство 975 работников под риском увольнения

20.10.2022 [Общество]

Органами службы занятости населения с весны 2022 года организована работа, направленная на недопущение роста безработицы в целях сохранения экономической и социальной стабильности региона. Сообщает правительство Вологодской области. 

Служба занятости на постоянной основе осуществляет превентивный мониторинг состояния рынка труда — комплекс мероприятий, направленный на выявление перечня работодателей, имеющих риск увольнения работников, и выявление перечня таких работников.

«В рамках мониторинга и оперативного реагирования при главах районов созданы антикризисные штабы, областной службой занятости населения проводится работа по информированию работодателей о дополнительных мерах поддержки со стороны федеральных и региональных властей, об участии в программах активной политики в сфере занятости, мероприятиях по переобучению сотрудников. Обсуждается возможность организации общественных и временных работ, рассматривается вопрос организации консультационных пунктов на предприятиях и организациях. За каждым работодателем закреплен ответственный сотрудник ОЗН», — сообщил заместитель Губернатора области Виталий Тушинов.

В рамках проведенных мероприятий по временному трудоустройству работников, находящихся под риском увольнения, по состоянию на 10 октября 2022 года поступили заявления от 20 работодателей о предоставлении субсидий на организацию временного трудоустройства 975 работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников. Общая сумма предоставленных субсидий составляет более 51 млн рублей.

Также поступили заявления о предоставлении субсидий от 18 работодателей, организующих общественные работы для 127 человек. Работодателям предоставлены субсидии на сумму более 8 млн рублей.

 В рамках реализации на территории региона мероприятий по профессиональному обучению работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, предоставлены субсидии следующим предприятиям:

— ООО «ВохтогаЛесДрев» в целях опережающего обучения 43 работников предоставлена субсидия на сумму  302,3 тыс. рублей. По состоянию на 19 октября обучение завершили 38 человек;

— ООО «Холбит» в целях опережающего обучения 13 работников предоставлена субсидия на сумму 276,5 тыс. рублей. По состоянию на 19 октября 51 человек завершили обучение.

Тэги: антикризисные меры

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