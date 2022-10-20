Житель Сокола получил 9 лет колонии за то, что до смерти избил знакомого

В Соколе суд вынес приговор 36-летнему мужчине, признанному виновным в причинении смертельной травмы потерпевшему.

Установлено, что инцидент произошёл в квартире соседки подсудимого вечером 6 февраля 2022 года. Мужчина выпивал с соседкой и та пожаловалась на своего 41-летнего знакомого. Он позвонил потерпевшему, предложил встретиться, а когда тот пришёл — избил.

«Смерть 41-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений через непродолжительное время», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.